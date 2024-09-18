كامالا هاريس: يجب المضي قدما نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

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أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن تنتهي، ودعت إلى المضي قدما نحو حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشددت هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للإفراج عن الرهائن وقالت إن الهدف هو ضمان "أمن الإسرائيليين وأن يتمتع الفلسطينيون على حد سواء بالأمن وتقرير المصير والكرامة".

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها هاريس، يوم الثلاثاء، مع ثلاث صحفيين من "الرابطة الوطنية للصحفيين السود" في فيلادلفيا، بحسب وكالة أنباء (أسوشيتد برس).



وأشارت هاريس إلى مقتل مدنيين إسرائيليين - وبعض الأمريكيين - على يد حماس في 7 أكتوبر الماضي، وأضافت أن "عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قُتلوا" خلال رد إسرائيل.

وعندما سُئلت عما إذا كانت ستغير السياسة الأمريكية تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس، قالت هاريس إنها أيدت وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال قنابل زنة ألفي رطل إلى إسرائيل ولم تلمح إلى وجود أي خلاف مع الرئيس.

كما نددت هاريس بالرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب بسبب خطابه التحريضي حول المهاجرين في سبرينجفيلد بولاية أوهايو، وحول مواضيع أخرى.

وبعد يومين من إحباط عملاء الخدمة السرية لمحاولة اغتيال محتملة أخرى ترامب، قالت هاريس إن "هناك الكثير من المواطنين في بلدنا الآن لا يشعرون بالأمان".

وأشارت إلى التهديدات التي يتعرض لها المهاجرون، وأيضا إلى مخطط مشروع 2025 المحافظ للإدارة الجمهورية القادمة.

وأضافت هاريس: "ليس لدى الجميع خدمة سرية. لا يشعر المهاجرون أو الأشخاص من أصول مهاجرة بالأمان الآن. لا تشعر النساء بالأمان الآن".