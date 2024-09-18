اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطر تؤكد استمرار جهودها وجهود الوسطاء لإنهاء الحرب فى قطاع غزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 03:00 ص
قطر تؤكد استمرار جهودها وجهود الوسطاء لإنهاء الحرب فى قطاع غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أ ش أ

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أكدت قطر أن جهودها مستمرة بشتى الوسائل للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وأن جميع الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء الحرب هناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصارى خلال إحاطة إعلامية أسبوعية -وفقا لوكالة الأنباء القطرية- الثلاثاء، " إن جهود دولة قطر واتصالاتها مستمرة بشتى الطرق والوسائل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الأنصاري أن جميع الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في غزة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن أية تفاصيل أو التعليق على احتمالات التوصل لأي اتفاق حاليا، مكتفيا بالقول "نحن ما نزال متفائلين ونواصل الجهود".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" أسفرت عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والبنية التحتية.







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