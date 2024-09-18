"فوه" تصل للعالمية بصناعة السجاد والكليم عبر 212 سنة بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت القرى والمدن بمحافظة كفر الشيخ، التى تخصصت فى مهنة من المهن التراثية، وستظل شهرة مدينة فوه مستمرة، لتوارث أهلها مهنة السجاد والكليم، والتى توارثتها العائلات منذ مئات السنوات، وشهدت أسواق أوروبا، تصدير تلك المنتجات، ويعمل بها 3 آلاف عامل وصنايعى كليم، وهناك جمعيات تهتم بتلك الصناعة وتميزت بإنتاج سجاد وجوبلان تعبر عن الحضارات المتعددة والمهن التى توارثها الأبناء.



اهتمام الدولة بالحفاظ على المهنة التراثية

وبدأت الدولة تهتم بتلك الصناعة، حتى لا تندثر، لترك عدد من المتمرسين فيها تلك المهنة، لعدم تسويق المنتجات، واتجهوا لممارسة مهن أخرى، ولكن ما تقوم به المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، بتدريب الشباب والفتيات على تلك المهنة، وفتح أفاق جديدة للتسويق، أعاد لها الحياة مرة أخرى، وتنظيم دورات تدريبية للشباب والفتيات لتعلم المهنة سواء ما تقوم به مديرية الشباب والرياضة، أو من خلال مدرسة النسيج بفوه.



وكشفت إحصائية رسمية صادرة من محافظة كفر الشيخ، أن عدد الأنوال بمركز فوه 3 آلاف نول، تستخدم فى صناعة دوبل ملون، ودوبل طبيعى، وقطن، وكتان، وقصاقيص، وشانيليه، قطيفه، وجوبلان، كما كشف التقرير أن تلك المهنة كانت تعتمد على الشباب وكبار السن دون عمل السيدات ولكن منذ 15 سنة، بدأت الفتيات والسيدات تمتهن تلك المهنة.



وتمكنت محافظة كفر الشيخ من شراء 1121 قطعة كليم صوف من مصنعى السجاد بفوة وذلك دعمًا لصناعة الكليم بفوه، والتى تعد من أشهر الصناعات فى مصر والشرق الأوسط لما يمتلكه الصناع من دقة ومهارة عالية، واستخدام تلك المنتجات فائقة الصنع والتى تحظى بتقدير عالمى من كافة الجهات فى تجهيز إسكان كل المصريين فى محافظات مصر المختلفة.



تاريخ المهنة

بدأ انتشار تعلم وانتشار مهنة السجاد بين أهالى فوه عام 1812 بدأ انتشار المهنة، فى عهد محمد على، الذى أنشأ مصنع الطرابيش ومصنعين للغزل، وتوافد الأوربيون على شراء السجاد والجوبلان والكليم اليدوى من فوه ابتداء من القرن الـ19 وكانت مساجد مصر تُفرش بسجاد فوه أيام محمد على باشا وأيام الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، وحافظ أهالى فوه على تلك المهنة حتى الآن خلال 212 سنة.



شهرة سجاد فوه العالمية

وتميزت فوه بنشاطها الحرفى والصناعى، فلها شهرة كبيرة فى صناعة السجاد والكليم والجوبلان والطوس الذى يلقى رواجا وإقبالا فى أمريكا ودول أوروبا الغربية، وأدى موقع مدينة فوة المتميز على طريق رئيسى يربط دسوق بمطوبس فى موقع متوسط من موقع مقابل لمدينة المحمودية "بحيرة" على الجانب الآخر من فرع رشيد إلى ازدهار التجارة بالمدينة وإلى علاقات متميزة بالمراكز والمدن المجاورة.





وإنشاء مصنع غزل فوة الفضل الكبير فى انتشار صناعة الجوخ والكليم بفوه فنجد أبناء فوه يتدربون على الأنوال ويصنعون الكليم والسجاد وغيرها، وكانت بفوه قاعات خصصت لصناعة الكليم، منها ما هو يرجع إلى القرن 19 الميلادى، وأغلب أهالى فوة يخصصون الطابق الأول من منازلهم لأنوال نسيج الكليم اليدوي.

مميزات سجاد فوه

يتميز جوبلان، وسجاد وكليم فوه بالرسوم المنقوشة على المنتجات المستمدة من واقع الطبيعة والبيئة الريفية، منها العصافير والطيور والأراضى الزراعية والخيول، ورسوم تاريخية، والأهرامات وأبو الهول، وكذلك الرسوم الإسلامية مثل المساجد، أو الآيات القرآنية، وحياة العرب فى الصحراء، وحياة الفلاح المصرى، ولإحياء تلك المهنة، يتم تدريب عدد من الشباب ليشربوا المهنة من كبار الصنايعية الذين عملوا لمدة تزيد عن 55 سنة فيها، وبروتوكولات ليأخذ السجاد مكانته، إضافة لتوزيع نول على عدد من الشباب والفتيات.



مصنع تعليمى لصناعة السجاد الآلى بكلية التربية النوعية

وأخذت جامعة كفر الشيخ على عاتقها الحفاظ على تلك المهنة، بإنشاء مصنع تعليمى لصناعة السجاد لإنتاج السجاد النصف ألى، لكونه من المنسوجات المهمة التى لا يمكن الاستغناء عنها، لأن لها دور أساسى فى خلق التناغم والانسجام اللونى والشكلى فى تأثيث أى مكان، والسجاد النصف إلى هو فن يتطلب مستوى عالى من المهارة لإبداع قطع من السجاد، لإضافة لمسة من الجمال والعراقة والتميز للبيوت المعاصرة، لذلك جرى تدريب طلاب وطالبات الكلية على صناعته، وفتح أبواب جديدة لسوق العمل لهؤلاء الطلاب عقب تخرجهم، بتبنى مشروعات تدر عليهم ربحًا وفيرًا.



مدرسة نسيجية بفوه

المدرسة الثانوية الصناعية النسيجية بفوه، على مساحة 3200 متر، بتكلفة 11 مليونا و600 ألف جنيه، تضم 15 فصلا، ومدة انشاؤها 13 شهرا، تابعة لإدارة فوه التعليمية، ضمن مدارس التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمدرسة تضم ورش عملية للملابس جاهزة، مشغولات صوفية، ومخزن عمومى، و15 فصلا تعليميا، ومعلمين للعلوم والحاسب الآلى وقاعة متعددة الأغراض، وصالة رسم، ومكتبة مدرسية، ومكاتب إدارية، ويتم تدريب الطالبات على تلك المهنة، سواء فى المدرسة أو فى ورش تابعة للأهالى، لتوفير فرص عمل لهن.



الاهتمام بانتاج السجاد صدديق البيئة



الحرص على صناعة السجاد وتوارثها عبر الاجيال



تعدد أشكال النصف ألي



جانب من صناعة الملابس بالمدرسة



حب كبير بين الصنايعية ومهنة تالسجاد



حلاوة الايد الشغعالة بالمدرسة الثانوية النسيجية بفوه



طالبات بالمدرسة الثانوية الصناعية النسيجية



فرحة الطالبات بصناعة سجاده