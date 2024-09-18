فنلندا تستعد لرئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى

فيينا (أ ش أ)

تعلن وزيرة خارجية فنلندا، إلينا فالتونين، الخطوط العريضة لأولويات البلاد باعتبارها رئيسة منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا القادمة لعام 2025 يوم غد الخميس فى مقر المنظمة فى فيينا .

وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الأربعاء، إنه في كلمتها أمام المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ستوضح الوزيرة فالتونين أولويات فنلندا، والتي ستركز على حماية مبادئ والتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا .

يشار إلى أن فنلندا ستتولى رسميا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدلا من مالطا في 1 يناير 2025 مع تولي الوزيرة فالتونين منصب رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كما سيتم تقديم تفاصيل برنامج الرئاسة في يناير 2025.

