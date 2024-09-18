اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

عاهل الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:37 م
عاهل الأردن يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة اجتماع عاهل الأردن مع وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، الأربعاء، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر الملك عبد الله الثاني خلال استقبال وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، من تداعيات استمرار الحرب على القطاع، وخطورة الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.

وشدد على أهمية دور اللجنة في إبراز مواقف الدول العربية والإسلامية للمجتمع الدولي، والدفع نحو تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وعقد وزراء الخارجية أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، الأربعاء في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً تنسيقياً برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي.







الأردن

الملك عبد الله الثاني

اللجنة الوزارية العربية الإسلامية

غزة

وقف إطلاق النار

قطاع غزة

العدوان على غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة