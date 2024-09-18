ضربات أمنية حاسمة.. ضبط مخدرات بقيمة 37.6 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عنصر إجرامى بأسيوط وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ 1.6 مليون جنيه تقريباً، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط "له معلومات جنائية" بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (236 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام - طبنجة وعدد من الطلقات) وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.6 مليون جنيه تقريباً.

وفى ضربة أمنية لمتجرى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.. بقيمة مالية بلغت 24 مليون جنيه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (1000 قرص مخدر لعقار "التامول"، وضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (24 كيلو جراما لمخدر الحشيش)، وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته 12 كيلو جراما لمخدر الحشيش، و ضبط 3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم (5 كيلو جرامات لمخدر الأستروكس- 200 قرص مخدر لعقار "الترامادول"- سلاح أبيض) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (24 مليون جنيه تقريباً).

ونجحت الداخلية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية بـ12 مليون جنيه، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12مليون جنيه تقريباً) .



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