ضبط 471 مخالفة تموينية متنوعة فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

شنت مديرية التموين بأسوان حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 471 مخالفة منها 278 مخالفة ضد مخابز بلدية منها عدم وجود قائمة أو سجل، ومخالفات توقف أو إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات أو مخالفات تصرف أو تجميع دقيق.

قال المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، فى بيان صحفى، إنه بالتوازى تم تحرير 193 محضر جنح ضد محال تجارية شمل عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحاضر غش تجارى، وسلع منتهية الصلاحية.

وتابع المهندس أبو القاسم، أنه تم تحرير محاضر تجميع دقيق مدعم تم فيها ضبط طن أرز، و140 كيلو دقيق فاخر، فضلاً عن نصف طن دقيق بلدى، وكميات من سلع منتهية الصلاحية عبارة عن معلبات ولحوم ومربات حلويات ومنظفات وغيرها.