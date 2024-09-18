ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الأسلاك الكهربائية بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لإدراتهم مصنعا بدون ترخيص لتصنيع الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة القسم لتصنيع الأسلاك المطاطية وتغليفها بملصقات مدون عليها اسم إحدى الشركات وبيعها للمحلات التجارية كونها أسلاك كهربائية من إنتاج الشركة المشار إليها "على خلاف الحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بداخل المصنع على (عدد من بكر ولفائف الأسلاك - عدد من الملصقات المدون عليها اسم الشركة المشار إليها - الأدوات المستخدمة فى التصنيع) جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهتهم اعترفوا بإدارتهم المصنع المشار إليه وحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الأسلاك الكهربائية مُستخدمين خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وإستخدام علامة تجارية غاشين بذلك جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.