اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:24 ص
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ضبط قضايا اتجار فى عملة بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:02 ص
ضبط قضايا اتجار فى عملة بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه جريمة تجارة العملة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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