اليوم السابع
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ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:29 م
ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة المتهم
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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نجحت الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى بأسيوط لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية والاتجار فيها، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز القوصية "له معلومات جنائية") بالاتجار فـى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها متخذاً من محل سكنه بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 21 قطعة سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 15 فرد محلى، 2 طبنجة - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع).







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