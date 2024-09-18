سلوفاكيا: إقالة زعيم المعارضة من منصب نائب رئيس البرلمان فى خطوة غير مسبوقة

براتيسلافا (أ ش أ)

أقال الائتلاف الحاكم فى سلوفاكيا، بقيادة رئيس الوزراء روبرت فيكو، زعيم المعارضة ميشال شيميكا رئيس حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطى، من منصب نائب رئيس المجلس الوطنى "البرلمان".

جاءت هذه الإقالة بعد تصويت سري أجرته الهيئة التشريعية، حيث صوت 76 من أصل 77 نائبًا حاضرًا لصالح إقالة شيميكا.

ووصف شيميكا هذه الخطوة بأنها "انتقام" من الائتلاف الحاكم؛ بسبب دوره في المعارضة، قائلاً: "أتطلع إلى هزيمتكم في الانتخابات. الآن لدي ساعات إضافية يوميًا للعمل على ذلك".

هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان التي يتم فيها إقالة زعيم المعارضة من منصب نائب رئيس البرلمان، وهو منصب تقليدي ما يُمنح لممثل عن المعارضة، بحسب ما أوردته منصة البلقان الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وعلق الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني، الذي حصل على دعم ائتلاف فيكو في حملته الرئاسية الأخيرة، بأن المعارضة يجب أن تكون ممثلة في قيادة البرلمان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتعارض مع التقاليد البرلمانية.