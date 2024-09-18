اليوم السابع
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سفير مصر ببيروت: مصر ستقف إلى جانب لبنان بتوجيه من الرئيس السيسي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:53 م
سفير مصر ببيروت: مصر ستقف إلى جانب لبنان بتوجيه من الرئيس السيسي جهاز البيجر
إيمان حنا

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أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، أن مصر ستقف إلى جانب لبنان بتوجيه من الرئيس السيسي ويجب المضي في المسارين الرئاسي والحرب معاً لحلحة الأزمات، وفق "لبنان 24 " .

كانت مصر فى مقدمة الدول التى سارعت للإعراب عن دعمها للبنان عقب وقوع الهجوم مباشرة ؛ حيث أعربت عن تضامنها مع لبنان فى هذا الهجوم وتلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس الاثنين اتصالاً من وزير الخارجية الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي نقل خلاله تضامن مصر رئيساً وشعباً مع لبنان في ما تعرض له من تفجيرات بيجر.

ونقل الوزير للرئيس ميقاتي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم لبنان في كل ما يحتاجه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان.

 







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