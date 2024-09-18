رئيس محكمة شرق الإسكندرية يؤكد أهمية مبادرة "بداية للتنمية البشرية".. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قال المستشار تامر الخطيب رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، على هامش ندوة البرنامج الرئاسي بداية لبناء الإنسان المصري والتي تُعد بداية نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع تؤكد حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا.

وأضاف المستشار تامر الخطيب لـ "اليوم السابع"، أن أولى مراحل بناء الإنسان من خلال مبادرة بداية هو مكافحة الإدمان، حيث إن الإدمان أصبح خطرا يداهم المجتمع، وما له من آثار سلبية في الإنتاج وصحة الإنسان، مشيدا باختيار مبادرة بداية لمكافحة الإدمان، والتعريف والتوعية من مخاطره وعدم الوقوع فيه وكيفية التعافى منه.

وأشار رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إلى أن المحكمة لديها العديد من الفعاليات الهامة والمستمرة على مدار الـ100 يوم، وذلك في إطار المشاركة بالمبادرة الرئاسية، لتوعية المجتمع بالعديد من الموضوعات التي تهدد أمن وسلامة المجتمع المصري



جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة أوقاف الإسكندرية، والشيخ علي عبد الجليل من وزارة الأوقاف، والدكتور خالد شحاته من الطب الشرعي، والشيخ إبراهيم الجمل من الأزهر الشريف، وممثلين من الكنيسة، وأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل.



