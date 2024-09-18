رئيس "قوى النواب": "بداية" مبادرة لإعداد أجيال ترسخ قيم الانتماء والولاء للدولة

كتبت آية دعبس

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، عن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة"، إنها في الحقيقة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وبناء الإنسان في مختلف المجالات، وهي مبادرة يستحقها المجتمع المصري ومن أجل خير مصرنا العزيزة.

وأعرب رئيس قوي عاملة النواب، عن ترحيب عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، تحت شعار: "بداية جديدة لبناء الإنسان".

ووصف النائب عادل عبد الفضيل، المبادرة الرئاسية بأنها تعكس رؤية شاملة وكاملة، على جميع المستويات، سواء السياسي أو الأمني، وفي التطور الاقتصادى والاجتماعى والوطنى، بما يعمل على سرعة تحقيق التنمية البشرية والتطور المنشود.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ أن تولي مسؤولية الحكم تركز اهتمامه على تنمية الإنسان المصرى، مشيرا إلى أن مصر الجديدة تعطي أهمية قصوى لبناء الإنسان صحيًا وعلميًا وثقافيًا.

وتابع رئيس قوي عاملة النواب قائل إن المبادرة الجديدة هي أحد محاور المشروع المستدام للتنمية البشرية، والذي يهدف لبناء الإنسان المصري، والاستثمار في رأس المال البشري من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية.

وأشار إلى أن المبادرة ترتكز على بناء الوعي، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة.

واختتم النائب عبد الفضيل تصريحاته في هذا الصدد قائلا: أثق تمام الثقة أن مبادرة "بداية" سيكون لها تأثير كبير في شتى المجالات، كونها تعكس مدى تقارب وتعاون وتكامل الحكومة المصرية.