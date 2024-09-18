اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:13 م
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دورة إعداد مدربين تحت إشراف منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 08:45 م
دورة إعداد مدربين تحت إشراف منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الإعلان عن المبادرة
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن إطلاق دورة لإعداد مدربين (TOT )  ، والتى تأتى فى إطار مشروع المنظمة الممول من شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول "وظائف لائقة لشباب مصر.. معا لتنمية شباب مصر " الذى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه مع جهاز تنمية المشروعات لاطلاق المرحلة الثانية من برنامج " ابدأ وحسن مشروعك " .

حيث يهدف التدريب إلى تعزيز المهارات التدريبية والقدرات فى تصميم وتقديم برامج تدريبية، وللتسجيل بالدورة من خلال https://forms.gle/X2njiSxvMMRfcisF7 حتى 24 سبتمبر 2024 وسيتم عقد المقابلات الشخصية يومى 25 و26 سبتمبر 2024.

 







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