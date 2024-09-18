دورة إعداد مدربين تحت إشراف منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات

دمياط معتز الشربيني

أعلنت منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن إطلاق دورة لإعداد مدربين (TOT ) ، والتى تأتى فى إطار مشروع المنظمة الممول من شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول "وظائف لائقة لشباب مصر.. معا لتنمية شباب مصر " الذى تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه مع جهاز تنمية المشروعات لاطلاق المرحلة الثانية من برنامج " ابدأ وحسن مشروعك " .

حيث يهدف التدريب إلى تعزيز المهارات التدريبية والقدرات فى تصميم وتقديم برامج تدريبية، وللتسجيل بالدورة من خلال https://forms.gle/X2njiSxvMMRfcisF7 حتى 24 سبتمبر 2024 وسيتم عقد المقابلات الشخصية يومى 25 و26 سبتمبر 2024.