اليوم السابع
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ختام التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى (النسر المدافع) بالبحر الأحمر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:44 ص
ختام التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى (النسر المدافع) بالبحر الأحمر القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الأمريكى "النسر المدافع"، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.

وشملت فعاليات التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصرالقوات البحرية لكلا الجانبين، ونظمت القوات المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، فضلاً عن تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة هامة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة فى التدريب .

يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية ، لتعظيم الإستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين وتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة.

 







القوات المسلحه

البحر الاحمر

الجيش المصرى

النسر المدافع




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