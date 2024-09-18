حى غرب الإسكندرية : عقار الورديان المنهار صادر له قرار إزالة ونقل المصابة لمستشفى الأميرى

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، انهيار عقار بمنطقة الورديان التابع لحى غرب الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة واحدة.

وقالت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة واحدة، وأوضحت أن العقار صادر له قرار هدم، وأن السكان أصروا على البقاء بالعقار على مسؤليتهم الشخصية، وأكدت على أن العقار خالى حاليا من السكان وجارى رفع الأنقاض واتخاذ اللازم.

وقد وقع الحادث صباح اليوم، وانتقل الى موقع الحادث 5 سيارات إسعاف، وأسفر عن مصرع 3 أشقاء وهم رمضان خليل إبراهيم 35سنة، وفاء خليل إبراهيم 40 سنة، نعمة خليل إبراهيم 44 سنة، وإصابة سعاد أحمد بسطاوى 65 سنة وهى خالة المتوفيين، وتم نقلها إلى المستشفى الأميرى الجامعى.



العقار المنهار



انهيار عقار بمنطقة الورديا



جانب من انهيار العقار



