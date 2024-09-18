اليوم السابع
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حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 م
حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين جريمة التنقيب عن الأثار-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية فى ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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