جولة لرئيس الوزراء بالعاشر من رمضان بعد افتتاحه مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية

كتبت هند مختار

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان، لافتتاحه بحضور عدد من الوزراء، وعقب ذلك قام بجولة تفقدية داخل المصنع واستمع لشرح حول عمل المصنع .

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.