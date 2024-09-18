جامعة طنطا تنظم حفلا لتكريم أسرة طلاب من أجل مصر

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم أسرة طلاب من أجل مصر، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور مجدي وكوك منسق أسرة طلاب من أجل مصر، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات بالجامعة، ورواد أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ولفيف من طلاب الجامعة.

أكد الدكتور محمد حسين، حرص الجامعة على تنظيم الاحتفالية، لتكريم طلاب أسرة من أجل مصر لدورهم المتميز طوال الفترة السابقة بمشاركاتهم في تنظيم العديد من الفاعليات والندوات والأنشطة، التي ساهمت بشكل كبير في غرس قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، موضحا أن الأنشطة الطلابية صناعة طلابية، حيث يختار الطلاب النشاط، والطلاب هم من يقوموا بوضع الخطة التنفيذية، وتنفيذها ويستمتعوا بنجاح النشاط وتقدير أعضاء هيئة التدريس والجهاز الادارى لهذا النجاح.



وأشار إلى أن طلاب من أجل مصر هو خير سفراء لطلاب الجامعة لالتزامهم الدائم، داعيا طلاب الجامعة للمشاركة في الأنشطة الطلابية والفعاليات التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

من جانبه تقدم الدكتور مجدى وكوك بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة، لجهوده الدائمة في تشجيع طلاب الأسرة لبذل المزيد من الجهد، وتنظيم الأنشطة والفعاليات، التي تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة ودفعهم نحو المساهمة الفاعلة، في خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن أسرة طلاب من أجل مصر تعمل منذ بدء انطلاقها على تنمية المواهب الطلابية واثراء خبراتهم وتحقيق التواصل البناء بين الطلاب، لتكوين مجتمع طلابي قوى ومتطور، وتخريج أجيال من الطلاب قادرة على قيادة مستقبل الوطن.

وحرصت الطالبة هبة أبو كريمة مقرر الاسرة والطالب محمد الكومي نائب مقرر الاسرة، خلال الاحتفالية على توجيه الشكر لإدارة الجامعة ورواد الأسرة بالكليات والادارة العامة لرعاية الطلاب ولزملائهم من أعضاء الأسرة، على الجهد المبذول طوال العام في كافة أنشطة وفعاليات الأسرة.

شهدت الاحتفالية اهداء درع أسرة طلاب من مصر للدكتور محمد حسين، كما شهدت تكريم الدكتور مجدى وكوك، ورواد أسرة طلاب من أجل مصر بالكليات الجامعة، ونواب منسقي الأسرة المركزية، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، وتكريم مجلس طلاب الفريق المركزي، وفريق " الميديا" بالأسرة، وتكريم المقررين السابقين لأسرة طلاب من أجل مصر، وطلاب الأسرة بكليات الجامعة.