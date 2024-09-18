جامعة دمنهور تشارك في فعاليات ختام مؤتمر "الجامعات الرقمية في العالم العربي 2024"

شاركت جامعة دمنهور اليوم الأربعاء في ختام مؤتمر الجامعات الرقمية في العالم العربي 2024، حيث شاركت الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لليوم الثاني على التوالي، في المؤتمر الذي تم افتتاحه أمس بالحرم الجامعي بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.



من جانبها أشارت الدكتورة منال إلى أن المؤتمر تناول في ثاني أيامه "الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته"، ولفت المتحدثون بالمؤتمر إلى ضرورة توافر عدة عوامل منها "توفير الداتا، البنية التحتية التكنولوجية، الأمن السيبراني وكيفية حماية البيانات، ضرورة التأقلم مع التطورات التكنولوجية الحديثة، كيفية الاستعانة بالمحاكاة في العلاج والعمليات الجراحية، ضرورة التوازن بين الإبداع الشخصي والذكاء الاصطناعي، تقييم تجربة الذكاء الاصطناعي من خلال التغذية الرقمية والاستبيانات".



واختتم المؤتمر فعالياته بالثناء على التنظيم الرائع و الاستضافة الكريمة، و شكر أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية.



جدير بالذكر أن المؤتمر الذي يحمل عنوان "الابتكار من أجل التعليم العالي الرقمي المستدام"، يقام بالتعاون مع مؤسسة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية، وتُعد هذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث في مصر، حيث يشارك به مايزيد عن 300 ممثل من قادة التعليم العالي من أكثر من 24 دولة من أربع قارات، بما في ذلك 150 من القيادات الجامعية، وقيادات الصناعة والأعمال والباحثين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، ويجمع المؤتمر أكثر من 60 متحدثًا يشاركون في مناقشات متعمقة، ويتبادلون المعرفة، ويحللون دراسات حالة قائمة على البيانات حول تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة في التعليم العالي، وتشمل تلك المناقشات عدة موضوعات منها كيف يمكن للتحول الرقمي دعم الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟، ودور القيادات الجامعية في قيادة وإدارة التحول الرقمي للجامعات، وتوقعات الطلاب من الجامعات الرقمية، وجودة التعلم عبر الإنترنت، ونموذج التعلم المُدمج الأمثل لتحقيق التوازن الصحيح بين التعلم وإمكانية الوصول للجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطوير مهارات الطلاب لضمان محو الأمية الرقمية، وكذا الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعى فى مجال التعليم العالي، والنزاهة الأكاديمية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومستقبل العمل في ضوء التحول الرقمي والنظم القائمة والمستقبلية لاعتماد الدورات الجامعية عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.