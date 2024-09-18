تنفيذ 5 حالات إزالة على مساحة تفوق الـ17 فدانا أملاك دولة بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد، أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت، عن تنفيذ 5 حالات إزالة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها في المهد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت، في بيان صحفى، إنه كانت الحالات عبارة عن 3 حالات بقرية الرزيقات منها حالتان تعدى على أراضي أملاك دولة لم يقوموا بسداد مستحقات الدولة على مساحة 17 فدان و2 مبنى بمساحة 200 متر، والحالة الثالثة تعدى على أرض زراعية على مساحة 175 متر عبارة عن بناء بالطوب الأبيض.

أما الحالات الرابعة والخامسة فقد شملت تعدى على أرض زراعية على مساحة 350 متر في أرمنت الوابورات عبارة عن أعمدة خرسانية، حيث تمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية في وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشارك فى الإزالة رئيس قرية الرزيقات بحرى ومشرف التنظيم ومدير وموظفى المتابعة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمركز ومدير الحملة، ومشرف حماية الأراضي ومشرف الإصلاح الزراعى.

ومن الجدير بالذكر أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.



تنفيذ 5 حالات إزالة على مساحة تفوق الـ17 فدان بأرمنت



تنفيذ 5 حالات إزالة على مساحة تفوق الـ17 فدان على أملاك الدولة



مدينة أرمنت تنفذ 5 حالات إزالة على مساحة تفوق الـ17 فدان



