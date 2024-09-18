تقديم الرعاية الطبية لـ794 مواطنا بسمنود وتنظيم ندوات توعوية ضمن مبادرة بداية

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا قافلة تنموية شاملة في بداية أنشطتها لخدمة المجتمع، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بالتنسيق مع مؤسسة "حياة كريمة" والأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، في قرية العزيزية بمركز سمنود، لتوقيع الكشف الطبي علي المرضي وصرف العلاج بالمجان وتنظيم الندوات واللقاءات التوعوية والإرشادية، تحت إشراف الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور لؤي الأحول القائم بعمل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 794 مواطنا من خلال 15 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 72 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان، كما شهدت القوافل اجراء اختبارات لمحو الأمية لعدد 40 مواطنا، وتقديم الخدمات البيطرية لأكثر من 1586 رؤوس ماشية وطيور، بمشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة.

وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية، 49 حالة في جراحة المخ والأعصاب، 74 طب الأطفال، 80 بجراحة العظام، و77 في الأمراض الجلدية، و86 بأمراض الباطنة، و34 بعيادة جراحة المسالك البولية، و74 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و16 بعيادة الجراحة العامة، و34 بعيادة الأمراض الصدرية، و24 بالنفسية والعصبية، و95 بعيادة طب وجراحة العيون، و24 بعيادة القلب والأوعية، و60 بعيادة المبادرات، و54 بعيادة التحاليل، و13 بعيادة الصحة الإنجابية.

كما تم تحويل 72 حالة للعلاج بالمستشفيات الجامعية بواقع 14جراحة مخ وأعصاب، 2 أطفال، 6 عظام، و4 جلدية، و4 قسم الباطنة، و2 مسالك بولية، و18 أنف وأذن وحنجرة، و2 بقسم الجراحة العامة، و3 بقسم الأمراض الصدرية، و4 بقسم النفسية والعصبية، و 8 بقسم طب وجراحة العيون، و3 بقسم القلب والأوعية الدموية.

وخلال الأنشطة التوعوية والإرشادية، قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات لأهالي القرية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعوامل الخطر وعلامات وجود تغيرات غير طبيعية وتدريبهم على خطوات الفحص الذاتي، إضافةً إلى تثقيف صحي عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة، ومضاعفات مرض السكر وكيفية العناية بالقدم السكرى.