تعرف على طرق استخراج رخصة قيادة السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

حددت إدارة المرور ، مجموعة من الإجراءات لكى يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، ومن تلك الإجراءات :

- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج.



- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابه.



- إجراء اختبار عملى على القيادة.



- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.



- المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة.



- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور.



- الحد الأدنى للسن 18 سنة.



- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب.



- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل.



- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر.



- تجهيز 4 صور شمسية.



- المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى.



- نموذج الاختبار الشفوى.



- نموذج الاختبار العملى.



- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.