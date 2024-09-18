"تحويشة" بمطوبس لتمكين المرأة اقتصاديا من مركز شباب القنى ضمن مبادرة بداية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب القني بمطوبس في كفر الشيخ، تدشين مبادرة «تحويشة» للتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، بحضور ممثلي المجلس القومي للمرأة وبنك مصر، بالتنسيق مع مبادرة حياة كريمة ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن فعاليات مبادرة «تحويشة» بمركز شباب القن بمطوبس، تستمر على مدار يومي 18و 19 سبتمبر، استقبل المركز في اليوم الأول 1100 سيدة، بغرض الترويج للبرنامج بالتنسيق مع أعضاء ودارى فرع المجلس القومي للمرأة وموظفي بنك مصر والشباب والرياضة والبرنامج يشمل مرور السيدات بمكاتب التعريف بدور وأنشطة المجلس ثم مكاتب للتعريف بكيفية الاشتراك في البرنامج وأهميته ثم مكاتب موظفي بنك مصر لاستخراج كارت ميزة مجانا.

على هامش البرنامج خدمات مكتب شكاوى المرأة واستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان، فعاليات «تحويشة» بمركز شباب الجزيرة الخضراء، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات، متابعة أحمد عطية مدير إدارة شباب مطوبس .

وتسلم السيدات حقيبة بها هدية من البرنامج والمجلس القومي للمرأة ويعد الهدف من إطلاق المبادرة تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمي ونشر ثقافة الشمول المالي ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى.