تحرير 40 محضر مخالفات تموينية وضبط 160كيلو أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على تكثيف المرور والرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات التجارية والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة للتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا حملة تموينية مكبرة ، للمرور على محلات بيع المواد الغذائية وذلك بالتنسيق مع التموين وادارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام والصحة والأمن الصناعي والطب البيطري والإشغالات ورخص المحلات، حيث أسفرت عن تحرير 12 محضر صحة و تموين واشغالات بالشوارع ومحاضر بيئية لعدم إتباع الاشتراطات الصحية وكما تم انذار 3 محلات للسير في إجراءات الترخيص.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اشمون حملة مكبرة للتفتيش على المنشأت التجارية والأسواق وذلك بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء ورخص المحلات وشئون البيئة والاشغالات، حيث أسفرت عن ضبط 33كيلو اسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمى ،واتخاء الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم تحرير ٢١محضر مخالفة بيئية ومخالفة اشتراطات صحية وعدم الاعلان عن الاسعار وعدم وجود ترخيص ، وتحرير قرار غلق لإدارة منشأة بدون ترخيص،كما تم انذار 12 منشأة للسير في إجراءات الترخيص.

وفى ذات السياق ،تمكنت مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع إدارة الصحة العامة والمجازر ورئاسة حى غرب شبين الكوم من ضبط 130كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات الرقابية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين.