بوليتكو: بريطانيا وفرنسا تخططان لاتفاقية عسكرية لمواجهة التهديدات فى القارة

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة بوليتكو الأمريكية إن المملكة المتحدة تسعى إلى اتفاقيات ثنائية جديدة مع شركاء رئيسيين في القارة الأوروبية على خلفية الخطر المتجدد على أوروبا من العدوان الروسي، وكشفت عن أن بريطانيا وفرنسا تخططان لاتفاقية عسكرية جديدة.

وكخطوة أولى، أخبر وزير الدفاع البريطانية جون هالي بوليتيكو أنه يخطط لإعادة تشغيل اتفاقية لانكستر هاوس، وهي اتفاقية دفاعية تم توقيعها بين بريطانيا وفرنسا في عام 2010، اعترافًا بالتهديدات المتزايدة من الجهات الفاعلة المعادية.

والتقى هالي، الذي تولى المنصب في يوليو بعد فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات تحت قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بحلفاء هذا الشهر في مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في ألمانيا. خلال تلك الرحلة وصفها بأنها "الوقت المناسب" لإعادة النظر في المعاهدة مع فرنسا، وقال إنه "واثق من أن الفرنسيين سيرغبون في أخذ هذه الدرجة من التعاون إلى أبعد من ذلك".

وقال إن هذه الجهود تمثل "بالضبط ما قلناه قبل الانتخابات، بأننا سنكون حكومة تعمل على إعادة ضبط علاقات بريطانيا مع أوروبا وخاصة مع الدول الأوروبية الرائدة".

وبعد وقت قصير من توليه منصبه، قال ستارمر إنه يريد صياغة "نهج جديد" لعلاقة المملكة المتحدة بأوروبا، بما في ذلك فتح اتفاقية أمنية جديدة تمامًا مع الاتحاد الأوروبي.