بوتين: نعمل على تعزيز سيادتنا التكنولوجية في مواجهة التحديات

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تعمل حالياً على "تعزيز سيادتها التكنولوجية".

وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم أن تصريحات بوتين جاءت في خطابه أمام المشاركين في بطولة التكنولوجيات العالية، حيث أضاف موجهاً حديثه إلى المشاركين: "بطولتكم مشروع مهم وشعبي. فهو يوحد الشباب الموهوبين، ويجذبهم إلى حل المشاكل التقنية والهندسية الخطيرة، ويفتح مجالاً واسعاً لاستخدام المواهب والقوى الإبداعية، ويساهم في تعميم المهن المتعلقة بالتقنيات العالية، وهي مطلوبة بشكل خاص اليوم، حيث تعمل روسيا على تعزيز سيادتها الصناعية والبشرية".

ولفت بوتين إلى أن أكثر من 3000 طالب من الكليات المتخصصة وأطفال المدارس من روسيا والخارج وصلوا إلى المرحلة النهائية من المسابقة واسعة النطاق.

يُشار إلى أن هذه البطولة باتت بمثابة نقطة انطلاق لرابطة دولية للتعاون بتطوير المهارات والمهن الجديدة برعاية روسية، حيث كان قد جرى التوقيع على اتفاقيات إنشائها من قبل المعهد الجمهوري للتعليم المهني في جمهورية بيلاروسيا بداية الأمر.