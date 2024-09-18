بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد الملتحقين بكليات جامعة بنها الأهلية اليوم

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية، عن بدء الكشف الطبى للطلاب الجدد اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024، وذلك فى إطار استكمال إجراءات قبول الطلاب للالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعى 2024-2025.



وكشفت الجامعة، أنه على الطلاب الجدد تسديد رسوم الكشف الطبى وقدرها 1000 جنيه مصرى، مع التأكيد على أن يصدر إيصال السداد باسم الطالب ورقمه القومى واسم الكلية المرشح لها، على رقم الـحـسـاب: 7760199000002160، كما أنه يجب التسجيل لموعد الكشف قبلها بـ24 ساعة وفقًا للمواعيد الأتية:

- كلية اللاقتصاد وإدارة الأعمال: الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024

- كلية العلاج الطبيعي: الخميس الموافق 19 سبتمبر 2024

- كلية الهندسة: الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024

- كلية علوم الحاسب: الأثنين الموافق 23 سبتمبر 2024

- كلية طب الأسنان: الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2024

- كلية الطب البشري: الأربعاء والخميس الموافق 25 و 26 سيتمبر 2024

- كلية الطب البيطري- كلية الفنون البصرية: الأحد الموافق 29سيتمبر 2024.

وبالنسبة لخطوات التسجيل لموعد الكشف الطبي:

- سداد رسوم الكشف الطبى بالبنك كما تم التوضيح أعلاه.

- الحصول على ايصال دفع رسوم الكشف الطبى (لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل).

- ملء نموذج التسجيل الموجود على الرابط: https://forms.gle/TCwdV1cFi9JJ6JQE6

والتوجه فى اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة شخصية للطالب

- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي

وضرورة اتباع التعليمات وهى الدخول من بوابة 1 بجامعة بنها الأهلية مبنى (G )، ومواعيد الحضور من 9.30 صباحًا – 2.30 ظهرًا، والالتزام بمواعيد الكشف الطبى المعلنة لكل كلية.