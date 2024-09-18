اليوم السابع
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اير كايرو تشارك فى معرض Top Resa بمدينة باريس بفرنسا للترويج للسياحة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 09:50 ص
اير كايرو تشارك فى معرض Top Resa بمدينة باريس بفرنسا للترويج للسياحة جانب من الفعالية
كتبت رحاب نبيل

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تشارك شركة اير كايرو، التابعة لوزارة الطيران المدني، فى فعاليات معرض Top Resa بمدينة باريس بفرنسا، وقد تم التواصل مع العديد من وكلاء السياحة ومنظمى الرحلات للترويج لخطط الشركة الحالية و المستقبلية من فرنسا إلى مناطق الجذب السياحى والقاهرة.

وكانت قد أعلنت الشركة عن جدول رحلاتها خلال الشتاء ٢٠٢٤-٢٠٢٥، حيث تقوم بالتشغيل من باريس الى الاقصر، الغردقة، ومرسي علم ومن المخطط إضافة نقاط جديدة وهم نانت وليون.

تأتى هذه الرحلات من فرنسا إلى مناطق الجذب السياحى بالتزامن مع إنشاء اير كايرو لشبكة خطوط داخلية قوية، تقوم بربط المدن الداخلية ببعضها البعض، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على السفر إلى مناطق الجذب السياحى بمصر.

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