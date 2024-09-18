انطلاق اختبارات تحديد المستوى برواق الخط العربى فى أزهر الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت اختبارات تحديد المستوى من المرحلة الأولى للدارسين برواق الخط العربى والزخرفة الإسلامية بأزهر الإسكندرية، ويشارك فى هذه الاختبارات نحو 1600 دارس.

ودعا الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، جميع المهتمين بدراسة الخط العربي والزخرفة الإسلامية إلى اغتنام هذه الفرصة، والانضمام إلى صفوف الدارسين لتعزيز فنون الخط العربى والزخرفة الإسلامية.

ومن جانبه أوضح الشيخ محمود ماهر مدير إدارة الرواق أن الاختبارات انعقدت بمقر الإدارة بسموحة اليوم، ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام، وفق الجدول الزمنى المحدد، وقد وجه خلالها أعضاء الإدارة لمتابعة سير عمل الاختبارات وذلك للتعامل الفوري لما يطرأ من مشاكل.

و ذكر الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر أن الدراسة برواق الخط العربي تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف، على أنه يُعد جزءًا لا يتجزأ من التراث الثقافي الإسلامي، وقد تم إعداد هذه الاختبارات لتكون شاملة، تغطي جميع المهارات بدءًا من الأساسيات وصولاً إلى تقنيات الكتابة المتقدمة.

وصرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن الخط العربي يُعَد فناً من الفنون الجميلة، ويُستخدم في كتابة القرآن الكريم والنصوص الأدبية، ويسعى الأزهر الشريف من خلال رواق الخط العربي إلى الحفاظ على هذا الفن وتقديمه للأجيال الجديدة، مما يساهم في تعزيز الهوية الثقافية للأمة الإسلامية.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، و الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.