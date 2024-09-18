اليوم.. قوافل "حياة كريمة" العلاجية تصل وحدة الأمل برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الأربعاء قوافل حياة كريمة العلاجية التى تطوف شهيرا قرى ومدن المحافظة، حيث تختتم القوافل العلاجية خلال سبتمبر الجارى اعمالها اليوم بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وتستمر فيها لمدة يومين الأربعاء والخميس.

وكانت انطلقت أولى القوافل العلاجية التابعة لحياة كريمة خلال شهر سبتمبر الجارى بقرى البحر الأحمر يوم الجمعة قبل الماضى من قرية الحمروين بالقصير وقضت فيها يومين الجمعة والسبت من الأسبوع الماضى ووصلت الأحد قبل الماضى لقرية أبرق وأدالديب بمدينة الشلاتين، وقضت فيها الأحد والاثنين.

واستكملت القوافل العلاجية أعمالها الثلاثاء قبل الماضى بمدينة حلايب واستغرقت فيها يومين الثلاثاء والأربعاء الماضيين ثم قرية ابو رماد بحلايب، وقضت فيها الخميس والجمعة الماضية ومنها إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بقرى أبو غصون ووحدة طب الأسرة بالمدينة تقضى فيها السبت والأحد الماضيين.

وتابعت اعمالها بقرية النصر وام الحويطات بسفاجا الاثنين والثلاثاء الماضيين، وتصل اليوم إلى آخر محطاتها وهى قرية الأمل بمدينة رأس غارب وتقضى فيها يومين الأربعاء والخميس.