اليوم السابع
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النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مخزن ملابس بمصر الجديدة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:46 م
النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع حريق مخزن ملابس بمصر الجديدة حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة مصر الجديدة، بانتداب رجال الأدلة الجنائية، وذلك لمعاينة موقع حريق مخزن ملابس، وإعداد تقرير مفصل عن سبب الحريق، للوقوف على أسباب اندلاع النيران، والتأكد من وجود شبه جنائية فى الواقعة من عدمه.

 

وكان تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن ملابس فى منطقة مصر الجديدة دون إصابات، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

 

البداية كانت بتلقى ضباط غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى منطقة مصر الجديدة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

 







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الأدلة الجنائية

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مصر الجديدة




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