المهرجان الرياضى بمركز شباب الحمراوى بكفر الشيخ ضمن مبادرة بداية جديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب كفر الشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية، ومباراة كرة القدم وتدريبات الكاراتيه واللياقة البدنية في مركز شباب الحمراوى بمشاركة 100 عضو من أعضاء مركز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وذلك بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن مبادرة "بداية جديدة" تستمر لمدة 100 يوم في جميع محافظات مصر، التي انطلقت بالأمس وتستمر فعالياتها بجميع مراكز شباب وأندية المحافظة لتقديم الخدمات الرياضية والفنية والتثقيفية المتنوعة، تتمثل المحاور الرئيسية للمبادرة في خمسة محاور، هي تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، تحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، تأمين فرص العمل اللائق، تعزيز الحماية الاجتماعية.

انطلق المهرجان بمركز شباب الحمراوى، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وعبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، متابعة تنفيذ فتحي جبر، مدير إدارة شباب كفر الشيخ، ومديري الإدارات الفنية.