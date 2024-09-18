اليوم السابع
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المعاينة: ماس كهربى وراء حريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:42 م
المعاينة: ماس كهربى وراء حريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كشفت المعاينة الأولية لحريق مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، أن الحريق ناتج عن ماس كهربى داخل المصنع وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتم محاصر الحريق والسيطرة عليه بالكامل، فيما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.


وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع أوراق فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقل سيارات الاطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.


وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بخروج نيرانا من مصنع فى مدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة علي الحريق .


 







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مدينة 6 أكتوبر




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