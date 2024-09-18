اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

المركز الروسى للمصالحة: مسيرة تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق أجواء سوريا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص
المركز الروسى للمصالحة: مسيرة تابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من مقاتلة روسية فوق أجواء سوريا سوريا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية) أوليج إيجناسيوك، الثلاثاء، إن طائرة بدون طيار من طراز "MQ-9 Reaper" تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، اقتربت "بشكل خطير" من طائرة مقاتلة روسية في محافظة حمص السورية.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء- أن "طائرة الاستطلاع القتالية بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper التابعة للتحالف اقتربت بشكل خطير من طائرة من طراز Su-35 تابعة للقوات الجوية الروسية أثناء قيامها برحلة مخططة فوق محافظة حمص السورية"، لافتاً إلى أن "الطيار الروسي أظهر احترافية عالية واتخذ الإجراءات في الوقت المناسب لمنع الاصطدام".

وحسب إيجناسيوك، فإن "زوجاً من طائرات التحالف من طراز F-15، وزوجًا من طائرات F-16، وزوجًا من الطائرات المقاتلة من طراز رافال، بالإضافة إلى زوج من القاذفات الهجومية من طراز A-10 Thunderbolt، انتهكت المجال الجوي السوري في منطقة التنف".







سوريا

الحرب فى سوريا

المركز الروسى للمصالحة

الجيش السورى

جيش سوريا

اخبار سوريا




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة