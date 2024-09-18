القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل التفجير الجديد للأجهزة اللاسلكية في لبنان

رامى محيى الدين

نفى مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من الضاحية الجنوبية لبيروت دوى أي انفجارات في الضاحية، مشيراً إلى أن ما تم سماعه كانت طلقات نارية أطلقت أثناء تشيع عدد من ضحايا انفجار أجهزة الاتصالات أمس.





وأضاف «عبد الفتاح» أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يقوم بعملية استهدافات ويشن حرب سيبرانية على لبنان، لا سيما وأنه يتردد الأن أنباء عن تفجير آخر لأجهزة الاتصالات اللاسلكية لدى عناصر حزب الله والمدنيين.

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية: «هناك تعليمات تنص على غلق جميع الأجهزة الإلكترونية تحسباً لأي استهداف».

وأوضح «عبد الفتاح»، أن الحديث حاليا يدور عن أن أجهزة الاتصالات التي تم تفجيرها مؤخراً كان خارج نطاق الضاحية الجنوبية التي تسير فيها الأمور بشكل طبيعي، وتستعد لمراسم تشيع جثامين ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات أمس.