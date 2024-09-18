اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصليب الأحمر اللبناني: 400 حالة حرجة والمستشفيات وصلت لأقصى طاقتها

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:10 م
الصليب الأحمر اللبناني: 400 حالة حرجة والمستشفيات وصلت لأقصى طاقتها لبنان _ أرشيفية
وكالات

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قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، اليوم الأربعاء، إن "التفجيرات التي حصلت في لبنان، أمس، أدت إلى سقوط أكثر من 3000 جريح، 400 منهم بحالة خطرة"، لافتاً إلى أن "أغلب الإصابات كانت في اليد ما فرض بترها، وإصابات أخرى في العين".

وحذر الزغبي في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، من أن "المستشفيات وصلت إلى طاقتها الاستيعابية القصوى وخاصة في ما يتعلق بعمليات العيون"، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان بحاجة للمساعدات الطبية من قبل الجميع لأن ما حصل هو كارثة طبية".

وقال الزغبي إنّ "أول استجابة لحرب متوقعة كانت عظيمة ولبنان معتاد على الكوارث"، مشيراً إلى "التنسيق الكبير الحاصل مع وزارة الصحة اللبنانية وباقي المستشفيات التي تعمل على تأمين كل ما يلزم لإسعاف المصابين، بالإضافة إلى تحضير وحدات دم لتخزينها لوقت الذروة".

ودعا الزعبي في حديثه، الجميع للتبرع بالدم عبر مراكز الصليب الأحمر في جميع المناطق اللبنانية.

وفي وقت سابق، أفاد وكالات الأنباء في لبنان، بأن هجوما إلكترونيا استهدف أجهزة الاتصال في لبنان مما تسبب في إصابة الآلاف من اللبنانيين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، انفجار أجهزة "البيجر" اللاسلكية في لبنان، معتبرة ذلك عملا من أعمال الحرب الهجينة.







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