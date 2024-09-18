الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالدقهلية تبحث استعدادات العام الدراسى الجديد.. صور

الدقهلية - سارة الباز

عقد الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية اجتماعا رباعياً مشتركا مع ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، ومسؤولى التأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم؛ لمناقشة كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وبحث استعدادات استقباله بما يضمن حسن سير العملية التعليمية.

حضر الاجتماع من الصحة الدكتور تامر الطنبولى، وكيل المديرية، ودكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، ومديرى الإدارات الفنية بالطب الوقائي، ومديري عموم الإدارات التعليمية إلى جانب الدكتورة رشا مصلح، نائب مدير التأمين الصحى بالدقهلية.

بحث الاجتماع تعزيز صحة الطلاب في السن المدرسي من خلال غرس السلوكيات والممارسات الصحية السليمة، مع التشديد على ضرورة سلامة البيئة الداخلية بالمدرسة والبيئة الخارجية المحيطة بها.

كما تناول المجتمعون تفعيل برامج الصحة المدرسية عبر التعاون الفعال بين إدارة المدرسة، والفرق الطبية، ووضع خطة للفحص الطبي الشامل للطلاب، ومتابعة تنفيذها مع بدء العام الدراسى، والذى يتزامن مع انطلاق مبادرة بداية لتنمية الإنسان، ومبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا - التقزم - السمنة).

وشددوا على متابعة نظافة المدارس من الداخل سواء كانت أفنية، أو فصول دراسية، ودورات مياه، وحجرات أنشطة، وأسوار، والتأكد من توافر جميع التجهيزات الطبية للإشراف على المقصف، ومطابقة الأغذية الموجودة به للشروط الصحية.



أثناء بحث استعدادات العام الدراسي الجديد



جانب من اجتماع استعدادات العام الدراسي الجديد



جانب من الاجتماع المشترك