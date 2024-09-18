الشباب والرياضة بالمنوفية تنظم ندوة تثقيفية حول الصحة العامة ضمن مبادرة بداية جديدة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على تكثيف الحملات والندوات التوعوية والأنشطة والبرامج المتنوعة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الانسان المصري"، لتحسين جودة حياة المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري.

نظمت مديرية الشباب والرياضة ندوة تثقيفية حول الصحة العامة، بالتعاون مع مديرية الصحة لتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الصحة البدنية والنفسية بهدف تنمية مهارات وقدرات الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء مجتمعهم، كما تم تنظيم ندوة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعريف الشباب بأحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في حياتهم العلمية والعملية.

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي إدارة الأسر المنتجة بعقد ورشة لتدريب وتشغيل السيدات والفتيات بمركز أعداد الأسر المنتجة بشبين الكوم لتوفير فرص عمل وتوفير حياة كريمة لهن.