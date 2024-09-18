السجن 15 سنة للمتهم بقتل عامل دليفرى فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابين بالسجن لمدة 15 سنة للمتهم الأول والسجن لمدة سنة واحدة للمتهم الثانى كونه حدث؛ لاتهامهما فى جناية مقتل شاب دليفرى على يد الأول بسبب مشادة بينهما بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 6632 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 1262 لسنة 2024 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 5 أبريل الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أحمد ع ف ع ر" 18 عاما، و"حمودة ع ع إ إ" 17 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهام الأول بقتل المجنى عليه "أحمد علاء" عامل دليفرى، إثر مشادة كلامية بينهما، ومساعدة المتهم الثانى للمتهم الأول بتهريبه والفرار من وجه القضاء.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجنى عليه عمدا بدون سبقى الإصرار أو الترصد، وذلك حال سيره بالطريق العام إثر نشوب مشادة كلامية بينهما فتعدى عليه بسلاح أبيض (مطواة) فأحدث به اصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، فيما أعان المتهم الثانى المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء وساعده بتهريبه على النحو المبين بالتحقيقات.