اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسي يهنئ المكسيك بذكرى يوم الاستقلال ونيبال بذكرى يوم الدستور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 04:17 م
الرئيس السيسي يهنئ المكسيك بذكرى يوم الاستقلال ونيبال بذكرى يوم الدستور الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيس أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


وأوفد سيادته السيد محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس رام تشاندرا بوديل رئيس نيبال؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الدستور.


وأوفد سيادته السيد محمد عاطف عبدالحميد الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة نيبال بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.







الرئيس عبدالفتاح السيسي

المكسيك

نيبال

رئاسة الجمهورية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة