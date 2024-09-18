الرئيس السيسي لبلينكن: نرفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى السفيرة الأمريكية بالقاهرة "هيرو مصطفى جارج".

وأشار السفير أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الوزير الأمريكى نقل للرئيس تحيات الرئيس "بايدن"، وتقديره للدور الحيوى الذى تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار فى المنطقة، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية فى حماية مصالح الدولتين وتعزيز الأمن الإقليمي.

وتناول اللقاء فى هذا الصدد الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية تعزيز الجهود المشتركة، بين مصر والولايات المتحدة وقطر، للمضى قدمًا فى مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتيسير إنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حرص الرئيس السيسى فى هذا الإطار على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالى غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين، وفى هذا السياق أكد الجانبان أن حل الدولتين يظل هو مسار تحقيق السلام والأمن المستدامين.