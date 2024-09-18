اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يطمئن على رئيس جزر القمر ويدين محاولة اغتيال "غزالى".. إنفوجراف

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:30 م
الرئيس السيسى يطمئن على رئيس جزر القمر ويدين محاولة اغتيال "غزالى".. إنفوجراف الرئيس السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية جزر القمر "عثمان غزالي"، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

جزر القمر

حيث أكد الرئيس إدانة مصر للمحاولة الآثمة لاغتيال الرئيس غزالي، مشدداً على تضامن مصر ودعمها الكامل لأمن واستقرار جمهورية جزر القمر الشقيقة، وهو ما ثمنه الرئيس القمري، معرباً عن خالص تقديره للفتة الكريمة من الرئيس، ومؤكداً أن مواقف مصر الداعمة لأمن واستقرار بلاده، تعكس عمق الأواصر التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيسان فى هذا الصدد مواصلة العمل المشترك لتطوير العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة، وذلك في ضوء التعاون المتنامي بين الدولتين، والدور الذي تقوم به مصر فى دعم الاحتياجات التنموية وبناء القدرات لدى الجانب القمرى.

 







السيسي

الرئيس السيسي

جزر القمر

رئيس جزر القمر

اغتيال رئيس جزر القمر

عاجل

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة