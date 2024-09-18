اليوم السابع
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الرئيس السيسى يطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 02:02 م
الرئيس السيسى يطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفي الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس، في ضوء التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وسُبُل الحد من التأثيرات السلبية على حركة الملاحة بالقناة، في ظل أهميتها لاستدامة واستقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية؛ حيث عرض رئيس هيئة قناة السويس جهود الهيئة لدعم التوكيلات الملاحية في أوقات الأزمات، عبر تنفيذ آليات متعددة لتقليل تأثيرات الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر.







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