الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية فى البحر

طوكيو (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية اليوم الأربعاء، يعتقد أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان، ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بالطائرات أو السفن.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الوزارة إن الصواريخ، التي أطلقت في حوالي الساعة 6:53 صباحًا و7:23 صباحًا من موقع داخلي، سقطت قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، في تصريح للصحفيين، إن طوكيو قدمت احتجاجا صارما لبيونج يانج، موضحا أن تجارب الصواريخ، التي أعقبت عمليات إطلاق متعددة يوم الخميس الماضي، كانت "انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

بدوره، قال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء هيروشي موريا، في مؤتمر صحفي، إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية متتالية على مدى فترة قصيرة من الزمن وأن تطويرها للصواريخ "غير مقبول على الإطلاق".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن كبار المسؤولين اليابانيين والأمريكيين والكوريين الجنوبيين المسؤولين عن القضايا الكورية الشمالية أجروا محادثات هاتفية، وأدانوا بشدة عمليات الإطلاق لتهديد السلام والأمن في المجتمع الدولي، مع التأكيد على تعاونهم الوثيق.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي من منطقة كايشون في مقاطعة جنوب فيونجان بالقرب من بيونج يانج، وحلقت لمسافة حوالي 400 كيلومتر.

جاءت عمليات الإطلاق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر القادم وانتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان في 27 سبتمبر الجاري.