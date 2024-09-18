الحليب النباتي المدعم واللوز والخضراوات الورقية بدائل غذائية صحية للألبان

كتبت فاطمة ياسر

تُعد منتجات الألبان مصدرًا أساسي للعناصر الغذائية التي تقدم للجسم، مثل الكالسيوم وفيتامين د وفيتامين ب12، ولذا فهي من العناصر المهمة للجسم، ولكن ماذا يحدث إذا استبعدناها من نظامنا الغذائي؟..

أوضح التقرير المنشور عبر موقع onlymyhealth، أن الألبان تساعد في دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى البالغين والكساح لدى الأطفال، ومع ذلك، نجد أن بعض الأشخاص لا يميلون لتناول منتجات الألبان وبالتالي يختارون تجنبها في نظامهم الغذائي.

هل من الممكن البقاء على قيد الحياة بدون تناول منتجات الألبان؟

يمكن اختيار بعض البدائل لمنتجات الألبان وتكون غنية بالعناصر الغذائية ونظام غذائي متوازن، ولكن هناك بعض الآثار الجانبية المحتملة، والتي تشمل نقص الكالسيوم وفيتامين د، والعناصر الغذائية الأخرى، إذا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على صحة العظام، والمناعة.

بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون منتجات الألبان، هناك مجموعة واسعة من الفوائد الغذائية التي قد يفتقدها الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاليًا من منتجات الألبان، ومنها:

-الكالسيوم: منتجات الألبان غنية بالكالسيوم، الضروري لصحة العظام، ووظيفة العضلات، ونقل الإشارات العصبية.

-فيتامين د: منتجات الألبان هي مصدر لفيتامين د، وهو ضروري لامتصاص الكالسيوم وصحة العظام. البروتين: توفر منتجات الألبان البروتين اللازم لنمو العضلات وإصلاحها.

-فيتامينات ب: تحتوي منتجات الألبان على فيتامينات ب المهمة لإنتاج الطاقة.

وأوضح التقرير، أن تعويض العناصر الغذائية المرتبطة بالألبان في نظام غذائي خالٍ منها يعتمد في الأساس علي هذه المنتجات، فوفقا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients ، فإن حوالي 60% من الكالسيوم الغذائي يجب أن يأتي من منتجات الألبان.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن المشروبات النباتية لا تستطيع أن تكون للألبان لتلبية المتطلبات الغذائية. ورغم أن بعض البدائل النباتية قد تفتقر إلى الفيتامينات أو المعادن الأساسية الموجودة في منتجات الألبان، إلا أنه مع مراعاة المحتوى الغذائي، لا يزال بإمكانك اختيار هذه البدائل.

وعلى سبيل المثال، الحليب النباتي المدعم، واللوز، والخضراوات الورقية (الكرنب، والبروكلي)، وبذور الشيا، وبذور السمسم فهي مصادر رائعة للكالسيوم، كما يمكن أن يوفر التعرض لأشعة الشمس، والحبوب المدعمة، والمشروم، والمكملات الغذائية فيتامين د.

وفيما يتعلق بفيتامين ب12، فإن اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والدواجن هي مصادر أساسية. ومع ذلك، يمكن للمنتجات النباتية مثل الحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والأطعمة المدعمة أن توفر فيتامين ب12 أيضًا.

وأكد التقرير، أنه على الرغم من أن منتجات الألبان توفر العناصر الغذائية الأساسية، ولكن من الممكن الحفاظ على نظام غذائي متوازن بدونها، من خلال اختيار البدائل الغنية بالعناصر الغذائية البديلة.

