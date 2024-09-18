الحكومة الأردنية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني

وكالات

أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن الديوان الملكي الأردني، تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وأبقى التشكيل الجديد على أيمن الصفدي، نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين.

وكانت قد قدمت الحكومة الأردنية، استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين.