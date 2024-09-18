الجريدة الرسمية تنشر قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لمشروعات تنموية

كتب محمد الجالى

نشرت الجريدة الرسمية، 3 قرارات للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاءت كالتالي:

القرار رقم 338 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 138 فدانا تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحيرة لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في بعض المشروعات التنموية.

والقرار رقم 339 لسنة 2024بتخصيص 3580 فدانا تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها فى بعض المشروعات التنموية.

والقرار رقم 341 بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريبًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا لاستخدامها فى اقامة مجزر نصف آلى.