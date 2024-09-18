البيت الأبيض: بايدن وهاريس أدانا بقوة "العنف السياسى"

أ ش أ

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "أدانا دائماً بقوة العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك العنف السياسي، ومن المؤكد أننا لم نشجع أبدًا أي عنف بأي شكل من الأشكال".

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذه التصريحات جاءت إثر "تعليقات الرئيس السابق دونالد ترامب التي ألقت باللوم على خطاب بايدن وهاريس بشأن محاولة اغتياله مرة ثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع"، حسب الشبكة الأمريكية.

ولفتت المسؤول الأمريكية إلى أنه "من الخطير أن يكون هناك هذا النوع من الخطابات"، مشددة على "الحاجة إلى خفض حدة هذا الخطاب السياسي العنيف".

وفي تصريحات له يوم أمس، ألقى ترامب باللوم على بايدن وهاريس بشأن محاولة الاغتيال الفاشلة التي وقعت يوم الأحد الماضي، قائلاً "خطابهما يتسبب في إطلاق النار علي". وزعم ترامب "لقد صدق خطاب بايدن وهاريس، وتصرف المهاجم بناءً عليه".